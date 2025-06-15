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УАЗ запустит отдельный конвейер для производства пикапа ST9 и внедорожников на базе JAC T9
УАЗ построил отдельный цех для сборки новых внедорожников и пикапов на платформе JAC T9. Его мощность составит до 10 тысяч автомобилей в год.

На заводе УАЗа скоро начнут собирать автомобили, не задействуя привычные производственные линии. Под эти задачи предприятие ввело в строй совершенно новый сборочный цех.

 

Мощность нового конвейера УАЗа составит около 10 тысяч автомобилей в год. Об этом сообщил телеграм-канал «Автопоток», ссылаясь на источники в отрасли. На этой линии планируют выпускать модели, созданные на платформе JAC T9. Первым с нее сойдет флагманский пикап Sollers ST9, а за ним — внедорожник на той же базе.

Ранее представили только внешность будущего SUV, но уже известно, что салон частично унаследует компоненты от ST9. Внедорожник получит три ряда сидений и семиместную компоновку. На УАЗе его начнут собирать в начале будущего года.

Причиной появления отдельного цеха стали отличия в конструкции — у ST9 рама не совпадает с используемой для ST6 и ST8. Последние, как и продукция самого УАЗа, останутся на прежней линии.

Технически новые модели тоже заметно отличаются. Для них предусмотрены 8-ступенчатая автоматическая коробка и более мощный турбомотор. В то же время автомобили под марками УАЗ и Sollers с прежними платформами получат 6-ступенчатый автомат, который локализуют в России.

Запуск нового конвейера намечен на июнь-июль этого лета. УАЗ рассчитывает, что линия станет базовой для всей линейки машин на базе JAC T9.

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#производство #автопром #внедорожник #уаз #пикап #sollers #конвейер #jac t9 #st9
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