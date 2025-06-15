В Самаре продолжаются работы по строительству магистрали "Центральная". Первый участок до Ракитовского шоссе планируют открыть в ноябре 2025 года.

Строители активно работают над созданием новой транспортной магистрали "Центральная" в Самаре. Наиболее сложный участок – путепровод в районе станции Дачная.

Стало известно, что на данный момент рабочие завершают укладку верхнего слоя покрытия на значительной части путепровода, который проходит под железной дорогой. Параллельно идет монтаж шумозащитных экранов и благоустройство территории вдоль дороги.

Первый этап строительства до Ракитовского шоссе планируют сдать в ноябре нынешнего года. Реализация второго этапа до проспекта Кирова потребует дополнительного финансирования и начнется позже.

Власти области рассматривают возможность сделать магистраль платной через концессионное соглашение с инвесторами. При этом обещают установить доступную стоимость проезда. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.