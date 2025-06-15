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Xiaomi запатентовала твердотельную батарею для электромобилей с запасом хода 1200 км
Xiaomi подала патент на твердотельную батарею с компоновкой cell-to-body. Разработка обеспечивает запас хода свыше 1200 км по стандарту CLTC.

Китайская компания Xiaomi запатентовала конструкцию твердотельной батареи для электромобилей с запасом хода более 1200 км. Многослойная система электродов повышает эффективность и плотность энергии аккумулятора.

 

В патентной заявке Xiaomi описала батарею с многослойной структурой электродов. Вертикальное расположение твердого электролита сокращает путь ионов, что увеличивает проводимость на 15-20% по сравнению с традиционными решениями. Технология позволяет использовать существующие производственные линии для литиевых батарей.

Разработка использует компоновку cell-to-body с эффективностью заполнения объема 77,8%. При общей высоте 120 мм (включая пол автомобиля) батарея демонстрирует следующие показатели:

  • запас хода 1200+ км (CLTC);
  • быстрая зарядка 800 км за 10 минут;
  • улучшенное распределение веса.

Xiaomi не единственная компания, работающая над этой технологией. CATL и SAIC планируют начать мелкосерийное производство твердотельных батарей к 2027 году, а Toyota – выпустить первые электромобили с такими аккумуляторами в 2027-2028 годах.

Эксперты отмечают, что твердотельные батареи превосходят литий-ионные аналоги по:

  • плотности энергии (на 30-50% выше),
  • безопасности (меньший риск возгорания),
  • сроку службы (в 2-3 раза больше циклов заряда).

Ожидается, что массовое производство таких батарей начнется не ранее 2030 года. Патент Xiaomi подтверждает растущую конкуренцию в этом перспективном сегменте автомобильной промышленности.

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#xiaomi #электромобили #аккумуляторы #патенты #твердотельные батареи
Источник: carnewschina.com
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