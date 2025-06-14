Европейское космическое агентство изучает последствия возможного сокращения финансирования совместных программ с НАСА.

Европейское космическое агентство начало всесторонний анализ последствий предлагаемого сокращения бюджета НАСА на будущий финансовый год. Эти изменения могут затронуть десятки совместных проектов, включая лунную программу Artemis и миссию по возвращению образцов с Марса.

На заседании Совета ЕКА, прошедшем в четверг, представители агентства обсудили бюджетное предложение НАСА, опубликованное 30 мая. Согласно документу, под сокращение могут попасть ключевые совместные программы, включая:

производство служебных модулей Orion после миссии Artemis 3,

лунную орбитальную станцию Gateway,

миссию по возвращению марсианских образцов (MSR),

поддержку марсохода Rosalind Franklin.

Генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер заявил, что агентство анализирует возможные варианты минимизации последствий для европейских программ. Особое внимание уделяют защите инвестиций государств-членов ЕКА.

В научной сфере под угрозой оказались три миссии:

исследование Венеры EnVision,

гравитационно-волновая обсерватория LISA,

рентгеновская обсерватория NewAthena.

По словам директора по науке ЕКА Кэрол Манделл, агентство обладает техническими возможностями для самостоятельной реализации этих проектов, хотя изначально рассчитывало на значительный вклад НАСА.

В области наблюдения Земли сокращения могут затронуть миссию Sentinel-6C по мониторингу уровня моря. ЕКА уже рассматривает варианты продолжения программы без участия американских партнеров.

Параллельно ЕКА активизирует сотрудничество с другими странами. В мае подписали соглашение с Индией о совместной работе в области пилотируемой космонавтики. Укрепили партнерство с Канадой, которая проявляет повышенный интерес к программам ЕКА.