Европейское космическое агентство начало всесторонний анализ последствий предлагаемого сокращения бюджета НАСА на будущий финансовый год. Эти изменения могут затронуть десятки совместных проектов, включая лунную программу Artemis и миссию по возвращению образцов с Марса.
На заседании Совета ЕКА, прошедшем в четверг, представители агентства обсудили бюджетное предложение НАСА, опубликованное 30 мая. Согласно документу, под сокращение могут попасть ключевые совместные программы, включая:
- производство служебных модулей Orion после миссии Artemis 3,
- лунную орбитальную станцию Gateway,
- миссию по возвращению марсианских образцов (MSR),
- поддержку марсохода Rosalind Franklin.
Генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер заявил, что агентство анализирует возможные варианты минимизации последствий для европейских программ. Особое внимание уделяют защите инвестиций государств-членов ЕКА.
В научной сфере под угрозой оказались три миссии:
- исследование Венеры EnVision,
- гравитационно-волновая обсерватория LISA,
- рентгеновская обсерватория NewAthena.
По словам директора по науке ЕКА Кэрол Манделл, агентство обладает техническими возможностями для самостоятельной реализации этих проектов, хотя изначально рассчитывало на значительный вклад НАСА.
В области наблюдения Земли сокращения могут затронуть миссию Sentinel-6C по мониторингу уровня моря. ЕКА уже рассматривает варианты продолжения программы без участия американских партнеров.
Параллельно ЕКА активизирует сотрудничество с другими странами. В мае подписали соглашение с Индией о совместной работе в области пилотируемой космонавтики. Укрепили партнерство с Канадой, которая проявляет повышенный интерес к программам ЕКА.