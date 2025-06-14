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ЕКА анализирует последствия возможных сокращений бюджета НАСА
Европейское космическое агентство изучает последствия возможного сокращения финансирования совместных программ с НАСА.

Европейское космическое агентство начало всесторонний анализ последствий предлагаемого сокращения бюджета НАСА на будущий финансовый год. Эти изменения могут затронуть десятки совместных проектов, включая лунную программу Artemis и миссию по возвращению образцов с Марса.

 

На заседании Совета ЕКА, прошедшем в четверг, представители агентства обсудили бюджетное предложение НАСА, опубликованное 30 мая. Согласно документу, под сокращение могут попасть ключевые совместные программы, включая:

  • производство служебных модулей Orion после миссии Artemis 3,
  • лунную орбитальную станцию Gateway,
  • миссию по возвращению марсианских образцов (MSR),
  • поддержку марсохода Rosalind Franklin.

Генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер заявил, что агентство анализирует возможные варианты минимизации последствий для европейских программ. Особое внимание уделяют защите инвестиций государств-членов ЕКА.

В научной сфере под угрозой оказались три миссии:

  • исследование Венеры EnVision,
  • гравитационно-волновая обсерватория LISA,
  • рентгеновская обсерватория NewAthena.

По словам директора по науке ЕКА Кэрол Манделл, агентство обладает техническими возможностями для самостоятельной реализации этих проектов, хотя изначально рассчитывало на значительный вклад НАСА.

В области наблюдения Земли сокращения могут затронуть миссию Sentinel-6C по мониторингу уровня моря. ЕКА уже рассматривает варианты продолжения программы без участия американских партнеров.

Параллельно ЕКА активизирует сотрудничество с другими странами. В мае подписали соглашение с Индией о совместной работе в области пилотируемой космонавтики. Укрепили партнерство с Канадой, которая проявляет повышенный интерес к программам ЕКА.

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#наса #ека #космические программы #бюджетные сокращения
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