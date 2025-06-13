Компания HP анонсировала профессиональный 65-дюймовый дисплей для 3D-видеозвонков. Устройство стоимостью $24 999 использует технологию Google Beam.

На выставке InfoComm 2025 компания HP представила необычное решение для корпоративных видеоконференций – 65-дюймовый 3D-дисплей Dimension. Устройство создает эффект присутствия собеседника в натуральную величину.

Новый дисплей использует технологию светового поля и шесть встроенных камер для создания объемного изображения. Система искусственного интеллекта обрабатывает видео в реальном времени, корректируя освещение и зрительный контакт. Четыре динамика обеспечивают пространственный звук без наушников.

HP разработала устройство специально для платформы Google Beam (ранее известной как Starline). Технология передает фотореалистичное 3D-изображение собеседника, но требует одинакового оборудования у всех участников звонка. Без поддержки Beam дисплей работает как обычный экран для видеоконференций.

Компания также представила систему Poly Studio A2 – набор из четырех микрофонов и аудиомоста, который обрабатывает до 32 каналов звука. Решение предназначено для больших переговорных комнат.

Стоимость HP Dimension составит $24 999 без учета лицензии Google Beam. По данным разработчиков, тесты показывают, что 3D-формат повышает вовлеченность участников встреч на 30-40% по сравнению с обычными видеозвонками.

Устройство поступит в продажу в конце нынешнего года и будет доступно только корпоративным клиентам. HP позиционирует его как решение для компаний, готовых инвестировать в технологии будущего для удаленной работы.