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NVIDIA анонсировала выход ИИ-ускорителей Rubin в сентябре 2025 года
NVIDIA планирует выпустить новые ИИ-ускорители Rubin в сентябре 2025 года, всего через шесть месяцев после запуска Blackwell Ultra. Чипы Rubin обещают значительные улучшения производительности и энергоэффективности.

NVIDIA продолжает активно развивать свои технологии и расширяет линейку продуктов. В начале осени на рынок выйдут новые ИИ-ускорители Rubin и процессоры Vera, что подтверждает стремление компании к инновациям в области искусственного интеллекта.

NVIDIA анонсировала, что графические процессоры Rubin R100 поступят в продажу для тестирования в сентябре 2025 года. Это событие произойдет всего через шесть месяцев после выхода Blackwell Ultra, что указывает на ускорение производственного цикла компании. NVIDIA официально заявила о переходе на «ежегодный» график выпуска новых архитектур, однако данный темп значительно увеличился.

Для новых чипов Rubin компания будет использовать память HBM4 следующего поколения, что обеспечит значительное улучшение производительности по сравнению с HBM3E. Также Rubin будет базироваться на 3-нм процессе TSMC (N3P) и упаковке CoWoS-L, что соответствует современным стандартам в индустрии. Впервые NVIDIA применит дизайн чиплета, что также должно повысить производительность.

Основное внимание в разработке графических процессоров Rubin уделено оптимизации соотношения производительности и потребления энергии. Учитывая растущие требования к мощностям в центрах обработки данных, NVIDIA акцентирует внимание на устойчивом развитии технологий. Вместо процессоров Grace компания представит усовершенствованную линейку Vera, основанную на новых ядрах ARM, что обещает значительное улучшение производительности.

Тем не менее, такой быстрый выпуск новых архитектур вызывает вопросы о способности NVIDIA справляться с производственными вызовами. Проблемы с первой партией продуктов, таких как Blackwell и Blackwell Ultra, уже были замечены, и будет интересно наблюдать, как компания справится с запуском Rubin и Vera. Учитывая сжатые сроки, внедрение новых технологий может столкнуться с трудностями, что создает риски для успешного старта новых продуктов на рынке.

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#nvidia #технологии #процессоры #ии #rubin #blackwell ultra
Источник: ctee.com.tw
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