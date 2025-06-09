АвтоВАЗ зарегистрировал возможное название для нового кроссовера — Lada Astera. Премьера модели состоится уже в июне на ПМЭФ-2025.

Тольяттинский автозавод продолжает подготовку к выпуску первого кроссовера собственной разработки. В базу Роспатента внесли одно из возможных названий модели.

На прошлой неделе – 5 июня – в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) поступила заявка на регистрацию торгового знака Lada Astera. Хотя имя заявителя скрыто, контактное лицо указано как Михаил Гурский из Тольятти. Его адрес совпадает с расположением офиса АвтоВАЗа, а ранее он фигурировал в документах как начальник отдела нематериальных активов компании.

Astera — лишь один из вариантов. С 2020 года автопроизводитель зарезервировал и другие имена: Azimut, Gravis, Tarusa и даже Sfera. Окончательный выбор станет известен 18 июня, когда кроссовер представят на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее прототип модели уже показали президенту Владимиру Путину во время его визита на завод в январе. Теперь осталось дождаться официального дебюта и узнать, какое имя получит новинка.