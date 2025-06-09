В Краснодарском крае начнется строительство завода по производству тракторов. Объем инвестиций в проект составит 1,6 миллиарда рублей.

Компания "ТД МТЗ-Северо-Запад" инвестирует ₽1,6 млрд в создание тракторного завода в станице Староминской Краснодарского края. Соглашение о реализации проекта подписали всего несколько месяцев тому назад.

Предприятие займется выпуском шести модификаций колесных тракторов "Беларус" разных экологических классов. Производственный комплекс разместят на существующей площадке, где организуют крупноузловую сборку и часть технологических процессов.

Проект предусматривает создание 318 рабочих мест. По оценкам, за десятилетие объем выпускаемой продукции превысит ₽105 млрд. Производство позволит увеличить локализацию техники в регионе.

Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко отметил значение проекта для развития агропромышленного комплекса. Особую важность производство приобретает в условиях ограничений на поставки импортных комплектующих. Новый завод должен укрепить продовольственную безопасность региона.