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В Иваново строят первый за 30 лет крупный завод с инвестициями ₽4 млрд
В Ивановской области началось строительство первого за три десятилетия крупного промышленного предприятия. Компания "Профессионал" вложит 4,3 млрд рублей в создание завода дорожно-строительной техники.

В особой экономической зоне "Иваново" развернулось строительство масштабного производственного комплекса. Проект реализует российский производитель навесного оборудования для спецтехники компания "Профессионал".

 

Предприятие займет около 100 тысяч квадратных метров и создаст 1500 новых рабочих мест. Первый корпус планируют сдать уже в этом году. Объем первоначальных инвестиций превышает ₽4 миллиарда.

Компания "Профессионал" специализируется на производстве ковшей, гидромолотов и другого оборудования для строительной и горнодобывающей техники. За последние пять лет предприятие в пять раз увеличило объемы выпуска продукции и вошло в пятёрку мировых лидеров по производству карьерных ковшей.

Новый завод позволит расширить ассортимент – в частности, наладить выпуск гусеничных экскаваторов и мини-погрузчиков для коммунальных служб. Производство полностью обеспечивают отечественными материалами и комплектующими.

Правительство региона рассчитывает, что проект увеличит налоговые поступления в бюджет на 50%. Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров поручил ускорить рассмотрение заявки на специальный инвестиционный контракт для поддержки предприятия.

Особая экономическая зона "Иваново", где разместится производство, входит в десятку лучших инвестиционных площадок Центральной России. Сейчас здесь работают девять компаний из разных отраслей промышленности.

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#промышленность #инвестиции #дорожная техника #ивановская область
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