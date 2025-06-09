В Ивановской области началось строительство первого за три десятилетия крупного промышленного предприятия. Компания "Профессионал" вложит 4,3 млрд рублей в создание завода дорожно-строительной техники.

В особой экономической зоне "Иваново" развернулось строительство масштабного производственного комплекса. Проект реализует российский производитель навесного оборудования для спецтехники компания "Профессионал".

Предприятие займет около 100 тысяч квадратных метров и создаст 1500 новых рабочих мест. Первый корпус планируют сдать уже в этом году. Объем первоначальных инвестиций превышает ₽4 миллиарда.

Компания "Профессионал" специализируется на производстве ковшей, гидромолотов и другого оборудования для строительной и горнодобывающей техники. За последние пять лет предприятие в пять раз увеличило объемы выпуска продукции и вошло в пятёрку мировых лидеров по производству карьерных ковшей.

Новый завод позволит расширить ассортимент – в частности, наладить выпуск гусеничных экскаваторов и мини-погрузчиков для коммунальных служб. Производство полностью обеспечивают отечественными материалами и комплектующими.

Правительство региона рассчитывает, что проект увеличит налоговые поступления в бюджет на 50%. Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров поручил ускорить рассмотрение заявки на специальный инвестиционный контракт для поддержки предприятия.

Особая экономическая зона "Иваново", где разместится производство, входит в десятку лучших инвестиционных площадок Центральной России. Сейчас здесь работают девять компаний из разных отраслей промышленности.