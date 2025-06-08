В Петрозаводске начал работу новый деревообрабатывающий завод компании "Крона". В августе предприятие планирует запустить еще два производственных цеха.

Сегодня в День Республики Карелия компания "Крона" ввела в эксплуатацию современный деревообрабатывающий завод. Проект реализовали при поддержке региональных и федеральных властей.

На площадке "Томицы-2" заработало производство мебельного щита и лестничных элементов. Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил современное оснащение предприятия, включая собственную котельную на щепе. По его словам, созданные условия должны обеспечить эффективную работу коллектива из 45 человек.

Руководитель "Кроны" Павел Кюлленен анонсировал расширение производства уже в августе. Компания готовит к запуску цех по переработке древесных отходов и линию выпуска древесно-полимерной террасной доски. После ввода новых мощностей штат предприятия увеличится до 75 сотрудников.

Проект получил различные формы господдержки: от предоставления земельного участка до субсидий на закупку оборудования. В правительстве Карелии подчеркивают, что производство древесно-полимерных материалов не имеет аналогов в регионе.

Спрос на продукцию завода ожидают со стороны строительной отрасли. В нынешнем году в Карелии заметно выросли объемы жилищного строительства – введено на 30% больше квадратных метров, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно динамично развивается частное домостроение: с января построили 1,1 тыс. домов против 700 в году ушедшем.