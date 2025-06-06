Amazon создает центр для подготовки гуманоидных роботов к работе в логистике. Тестовая площадка включает имитацию реальных условий доставки.

Amazon развивает проект, в рамках которого человекоподобные роботы смогут самостоятельно доставлять заказы покупателям. Компания оборудовала специальный тренировочный центр, чтобы протестировать работу таких машин в условиях, приближенных к реальным.

По данным The Information, Amazon почти завершила строительство экспериментальной зоны в Сан-Франциско. Площадка размером с небольшое кафе предназначена для испытаний гуманоидных роботов в роли курьеров. Внутри установлен фургон Rivian, аналогичный тем, что уже участвуют в доставке по городам США.

Задача — научить машины забираться в кузов, выходить в нужный момент и выполнять доставку пакетов. Для этого инженеры разрабатывают ИИ-систему, способную реагировать на команды, сформулированные на естественном языке, и адаптироваться к изменяющимся условиям.

В центре будут работать сразу несколько моделей роботов, включая гуманоидов стоимостью около 16 тысяч долларов, произведенных китайской компанией Unitree.

Отдельное внимание Amazon уделяет интеграции этих роботов с текущей логистикой. Ранее компания уже тестировала модели вроде Digit от Agility Robotics, которые помогали в перемещении посылок на складах. Новый проект объединяет эти наработки и расширяет сферу применения машин.