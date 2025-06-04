АвтоВАЗ рассматривает возможность повышения цен на автомобили Lada в связи с ростом производственных затрат.

Российский автогигант АвтоВАЗ не исключает пересмотра цен на свои автомобили Lada. Причиной возможного подорожания называют увеличившуюся себестоимость производства. При этом в компании обещают принимать решения, ориентируясь на общую ситуацию на рынке и действия конкурентов.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что инфляционные факторы напрямую влияют на производственные затраты компании, что создает предпосылки для корректировки цен. Однако он подчеркнул, что любые изменения будут происходить с оглядкой на рыночную ситуацию и уровень конкуренции.

Выступая на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025), Соколов затронул вопрос ценовой политики китайских автопроизводителей. Он отметил, что в Китае сейчас идет антидемпинговое расследование, вызванное так называемой «войной скидок». По его мнению, продажа автомобилей ниже себестоимости, хотя и выглядит привлекательной для потребителя в краткосрочной перспективе, негативно сказывается на развитии всей автомобильной отрасли.

Соколов объяснил, что подобные действия мешают компаниям накапливать необходимые средства для дальнейших инвестиций и развития. Это также дезориентирует как покупателей, так и самих производителей, сбивая ориентиры на рынке. АвтоВАЗ, в свою очередь, стремится к сбалансированной ценовой политике, которая позволит компании развиваться и предлагать качественную продукцию, не подрывая при этом общую стабильность индустрии.