Аналитики сервиса "Домклик" от Сбера выявили самые бюджетные варианты жилья на московском рынке. В топ-5 вошли студии и апартаменты стоимостью от 3,2 до 4,4 млн рублей.

Лидером по доступности стала студия площадью 18,6 кв.м в новом ЖК поселения Первомайское. За 3,2 млн рублей покупатель получит помещение без отделки на втором этаже с потолками 2,7 метра. На втором месте – студия 17 кв.м в хрущевке 1973 года постройки рядом с Аминьевским шоссе. Объект за 3,6 млн рублей имеет раздельный санузел и кухню. Ближайшие станции метро - "Давыдково" и "Аминьевская".

Третью позицию занимает отремонтированная студия 15 кв.м в Новой Москве за 3,9 млн. В стоимость входит мебель и техника, высота потолков – 2,55 метра. Четвертое и пятое места достались апартаментам площадью 10,8 кв.м. Первый вариант за 4 млн предлагает продуманную планировку с кухонным блоком и двуспальным диваном. Второй объект за 4,4 млн полностью укомплектован и находится в 15 минутах от метро "Щелковская".

Как пояснил Герман Барг из Сбера, низкая цена таких объектов объясняется их расположением в отдаленных районах, необходимостью ремонта и статусом апартаментов, не позволяющим постоянную регистрацию.