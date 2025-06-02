CD Projekt Red примет участие в презентации State of Unreal 2025, которая состоится завтра. Студия продемонстрирует технологии и функции, используемые в следующей игре серии The Witcher.

На ежегодной презентации Epic Games завтра ожидается появление одного из самых обсуждаемых проектов последних лет: CD Projekt Red готова поделиться техническими подробностями следующей части The Witcher.

Разработчики The Witcher IV подтвердили, что представят новые технологии и игровые функции во время трансляции State of Unreal 2025. Об этом CD Projekt Red сообщила в официальном аккаунте на X.

Ожидается, что студия покажет элементы игры на движке, чтобы наглядно продемонстрировать особенности проекта. Хотя полноценный геймплей пока не планируют, зрителям могут показать визуальные или технические фрагменты из ранней версии.

Особое внимание разработчики, вероятно, уделят работе с Unreal Engine 5. Большинство игр на этом движке страдают от нестабильной производительности, особенно на ПК. CD Projekt Red уже обсуждали эти сложности ранее и, судя по анонсу, подготовили решения, которые могут смягчить проблему фризов и подтормаживаний.

The Witcher IV не выйдет раньше 2027 года, но завтрашнее мероприятие может обозначить ключевые векторы разработки.