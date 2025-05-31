Китайская компания Kyland Technology представила новую операционную систему Intewell для роботов. Эта система направлена на поддержку отечественных чипов и развитие робототехнической отрасли в Поднебесной.

Китай активно развивает собственные технологии в области робототехники, запустив операционную систему Intewell. Этот проект отражает стремление Поднебесной к самодостаточности в высоких технологиях и поддержке отечественных производителей.

Kyland Technology, базирующаяся в Пекине, представила операционную систему Intewell, которая станет основой для воплощенных интеллектуальных роботов. Эти машины способны взаимодействовать с окружающей средой, что открывает новые возможности для их применения в различных сферах.

Intewell объединяет все этапы работы робота, начиная от развертывания полупроводников и заканчивая приложениями, в единую платформу. По словам Ли Пина, председателя Kyland, система создана для стимулирования использования отечественных чипов, таких как разработки Huawei, Hygon и Loongson. Он отметил, что роботы могут стать важной точкой пересечения технологий, и их электронная архитектура должна быть независимой от иностранных решений.

Запуск Intewell соответствует более широкой стратегии Пекина по достижению самодостаточности в стратегических технологиях, таких как искусственный интеллект и робототехника. Это особенно актуально в условиях увеличения геополитической напряженности и ограничений на экспорт технологий со стороны США.

Исследовательская компания TrendForce сообщила, что шесть из одиннадцати китайских производителей человекоподобных роботов планируют запустить массовое производство более тысячи единиц в этом году.

Ван Синсин, основатель Unitree Robotics, подчеркнул, что компании, способные разрабатывать роботов с интегрированной системой искусственного интеллекта, будут иметь конкурентное преимущество на рынке.