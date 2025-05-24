Dawn Aerospace объявила о начале продаж своего суборбитального космоплана Aurora, который сможет выполнять полеты в космос каждые несколько дней. Первые поставки ожидаются в 2027 году.

Новозеландская компания Dawn Aerospace начала прием заказов на свой беспилотный космоплан Aurora. Этот аппарат способен выполнять суборбитальные полеты, что открывает новые возможности для различных коммерческих приложений.

Космоплан Aurora способен перевозить полезные грузы весом до шести килограммов на высоту 100 километров. Конструкция и функциональность Aurora ориентированы на коммерческое использование, что отличает его от традиционных ракет-носителей. Dawn Aerospace планирует, что клиенты будут эксплуатировать аппарат самостоятельно, что расширит рынок для данного транспортного средства.

Генеральный директор компании, Стефан Пауэлл, отметил, что подобный подход к продаже космопланов более эффективен и масштабируем, чем модель, при которой услуги запуска предоставляют сами производители. Он подчеркнул, что многие потенциальные клиенты готовы заплатить за возможность доступа к космосу, но не имеют такой возможности из-за ограничений существующих решений.

Dawn Aerospace уже провела несколько успешных тестовых полетов, включая достижение сверхзвуковой скорости в ноябре 2024 года. В этом полете Aurora достигла скорости 1,12 Маха и высоты 25,1 километра. Компания работает над улучшением характеристик аппарата, включая увеличение тяги и добавление реактивных двигателей для управления в условиях космоса.

Первый суборбитальный полет Aurora запланирован на ближайшие 18 месяцев. Программа летных испытаний продлится от шести до девяти месяцев, начиная с низких высот и постепенно переходя на более высокие. В типичном полете космоплан будет взлетать с взлетно-посадочной полосы и подниматься вертикально, достигая максимальной скорости 3,5 Маха и обеспечивая около трех минут микрогравитации.

Aurora использует двигатель на основе 90% перекиси водорода и керосина D60 в качестве топлива. Полностью загруженный аппарат весит 450 килограммов и требует взлетно-посадочной полосы длиной 1000 метров. Dawn Aerospace продемонстрировала возможность быстрого разворота космоплана для повторных полетов, что позволит осуществлять до 100 запусков в год.

Компания не раскрывает цены на аппарат, однако Пауэлл заявил, что стоимость полета может составлять около $100 000, в зависимости от требований клиента. Ожидается, что Aurora сможет выполнять до 1000 полетов за весь срок службы, принося общую выручку около $100 миллионов.

Среди клиентов, заинтересованных в тестовых полетах Aurora, находятся несколько университетов и компании, работающие в области космических технологий. Пауэлл отметил, что существует реальный коммерческий интерес к суборбитальным полетам, даже для небольших аппаратов, таких как Aurora.

Объявление о начале продаж Aurora получило положительную реакцию от Глобального альянса космодромов, который заявляет о новых возможностях для космодромов, не имеющих достаточной инфраструктуры для поддержки традиционных вертикальных запусков. Новый космоплан может обеспечить доступ в космос для большего числа площадок, что потенциально изменит рынок суборбитальных полетов.