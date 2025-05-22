Blue Origin раскрыла новые детали проекта транспортного модуля для дозаправки посадочной системы Blue Moon. Компания также подтвердила запуск первого аппарата серии Mark 1 в этом году.

Blue Origin активизировала работу над инфраструктурой, необходимой для доставки топлива на лунную орбиту. На фоне подготовки к запуску первого посадочного модуля компании, представители Blue Origin впервые за два года показали обновленную конфигурацию транспортного средства, поддерживающего проект Blue Moon.

На заседании Консорциума инноваций в области лунной поверхности 19 мая Джон Кулурис, старший вице-президент Blue Origin, представил концепт транспортного модуля, предназначенного для обеспечения миссий посадочного модуля Blue Moon Mark 2. Эта система станет частью программы Artemis, в рамках которой NASA развивает пилотируемые миссии на Луну.

Речь идет о многоразовом транспортере, способном доставлять жидкий водород и кислород с низкой околоземной орбиты на гало-орбиту Луны. Там он будет заправлять Blue Moon Mark 2 перед посадкой. Кулурис сообщил, что транспортер используют топливные баки диаметром 7 метров — такие же, как у верхней ступени ракеты New Glenn. Это позволит упростить производство за счёт использования единой сборочной линии.

Важнейшей задачей при разработке транспортного средства остается поддержание температуры хранения криогенных компонентов. Blue Origin уже провела испытания первого прототипа в термовакуумной камере, чтобы проверить технологию «нулевого кипения». Она позволяет сохранять водород при 20 кельвинов (-253,15 0С), а кислород — при 90 кельвинов (-183,15 0С), предотвращая испарение топлива.

По плану, полностью заправленный транспортер сможет переместить до 100 тонн топлива на лунную орбиту. В перспективе — до 30 тонн на орбиту Марса. Но точные сроки летных испытаний пока не объявлены.

Параллельно Blue Origin продолжает подготовку к запуску Blue Moon Mark 1 — роботизированного посадочного модуля, способного доставить до 3 тонн груза на поверхность Луны. Кулурис сообщил, что аппарат сейчас собирается во Флориде и будет готов к отправке на испытания примерно через шесть недель. Затем модуль протестируют в Космическом центре им. Джонсона NASA, после чего он вернется во Флориду для старта на ракете New Glenn.

Посадка должна состояться на южном полюсе Луны. Blue Origin уже строит второй экземпляр Mark 1 с отставанием от первого на шесть-восемь месяцев. По словам представителей компании, это позволяет оперативно внедрять результаты испытаний в следующую конструкцию.

Работы по проекту Blue Moon ведутся на выделенной производственной площадке. Компания заранее закупила оборудование для двух миссий, ссылаясь на риски в цепочках поставок. Blue Blue Origin надеется, что успешный запуск Mark 1 подтвердит работоспособность критически важных технологий для будущих пилотируемых миссий.