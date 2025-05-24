На фоне ужесточения американских экспортных ограничений глава NVIDIA выразил сомнения в эффективности таких мер. По его мнению, Китай продолжит развивать технологии ИИ собственными силами.

Дженсен Хуанг заявил, что политика ограничений на поставки ИИ-чипов в Китай может дать обратный эффект. Вместо сдерживания китайских технологий она стимулирует создание независимой экосистемы. Глава NVIDIA привел в пример разработки компаний DeepSeek и Huawei, демонстрирующие технологический потенциал Китая.

По словам Хуанга, более 50% ученых, занимающихся ИИ, имеют китайское происхождение. Многие из них работают в ведущих американских компаниях, включая OpenAI и Anthropic. Это подтверждает способность Китая развивать передовые технологии даже без доступа к последним чипам NVIDIA.

Экспортные ограничения уже начали влиять на бизнес NVIDIA. Запрет на поставки графических процессоров H20 AI может лишить компанию до 15 миллиардов долларов выручки. США при этом потеряют около 3 миллиардов налоговых поступлений.

Хуанг подчеркнул, что 30-летнее партнерство NVIDIA с Китаем способствовало технологическому прогрессу региона. Попытки искусственно ограничить этот процесс могут привести к утрате американского лидерства в сфере ИИ. Вместо ограничений он предлагает стратегию ускоренного внедрения американских технологий за рубежом.

Глава NVIDIA отметил, что китайские разработки в области ИИ продолжают развиваться прежними темпами, несмотря на санкции. Это подтверждают последние достижения местных компаний в создании собственных чипов и программного обеспечения для искусственного интеллекта.