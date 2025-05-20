Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Ученые впервые применили сверхмалый полупроводниковый кластер для получения водорода
Группа южнокорейских ученых впервые применяет крошечный полупроводниковый кластер для солнечного водородного катализа. Материал размером менее одного нанометра доказал стабильность и эффективность в водной среде.

Размером с пару десятков атомов и невидимый для большинства микроскопов — полупроводниковый нанокластер, который южнокорейские ученые использовали в качестве фотокатализатора, официально стал самым маленьким материалом подобного рода, примененным в производстве водорода под солнечным светом.

Ученые из Южной Кореи провели эксперимент, в котором задействовали нанокластер селенида кадмия ((CdSe)₁₃) — бинарного соединения из группы II-VI. Его размер не превышает одного нанометра, а структура включает всего 26 атомов. Ранее такие сверхмалые кластеры считались слишком нестабильными и неэффективными для фотокатализа.

Главным препятствием для их использования оставались слабые электрические свойства и быстрое разрушение при контакте с водой. Чтобы справиться с этой проблемой, ученые применили подход с самоорганизующейся трехмерной структурой. Иными словами, они «связали» кластеры между собой, образовав устойчивую сеть. Поверхностные лиганды получили поперечные связи, которые сохранили индивидуальность каждого элемента, но укрепили систему в целом.

Этим дело не ограничилось. Для улучшения проводимости исследователи легировали нанокластеры кобальтом (Co²⁺). Это позволило активировать производство водорода под солнечным излучением и повысило эффективность фотокатализа.

Эксперимент провели специалисты сразу из трех научных учреждений. Проектом руководил Дживунг Ян, профессор DGIST, при участии Юнджунга Джана из Университета Ханян и Стефана Ринге из Корейского университета. Исследование поддержали Национальный исследовательский фонд Кореи и Корейский институт развития технологий.

Главным итогом стало подтверждение: даже настолько крошечный полупроводниковый материал может не только выживать в водной среде, но и выполнять стабильную каталитическую функцию. Ранее ничего подобного в экспериментах не фиксировали.

Хотя до коммерческого применения технология еще не дошла, команда уже обозначила цели: продлить срок службы катализатора, усилить его устойчивость в воде и довести производительность до промышленных стандартов.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#полупроводники #южная корея #водород #квантовые материалы #cdse #нанокластеры #солнечный водород #фотокатализ
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Superjet 100 стал экономичнее благодаря новым «саберлетам» на крыльях
11
Стало известно, какие запатентованные Rockstar технологии могут присутствовать в Grand Theft Auto VI
+
Ученые из МГТУ Баумана создали технологию для массового выпуска 1000-кубитных квантовых процессоров
+
Нацпроект «Железная дорога до Магадана» сдвигается с мёртвой точки
1
Астрономы обнаружили в космосе почти идеальную сферическую структуру под названием Телеос
+
NVIDIA выпустила графические драйверы GeForce Game Ready и Studio версии 576.52
+
В Москве построят новый небоскрёб недалеко от Белорусского вокзала
1
Xiaomi анонсировала смартфон CIVI 5 Pro с 6,55-дюймовым OLED-экраном и аккумулятором на 6000 мАч
+
GTBOX представила док-станцию для внешней видеокарты со встроенным блоком питания на 800 Вт
1
Представлен StarPro64 — альтернатива Raspberry Pi с мощным ИИ-ускорителем и поддержкой PCIe
+
Россия задержала, танкер следовавший из Эстонии через российские территориальные воды
9
Китай заменит Беларусь в амбициозном проекте по модернизации глубоководного порта в Приморье
+
Российские дилеры снизили цены на корейские автомобили KGM
1
Представлен TexHoo QN15 — ультрабюджетный мини-ПК с Intel Twin Lake и ценой от $97
+
По мнению MLID, восторженные обзоры GeForce RTX 5060 выглядят как заказные материалы
2
Процессоры Intel Arrow Lake Refresh станут частью серии Core Ultra 200
4
DM: Власти в Польше получили письмо о находке "золотого поезда", спрятанного немецкой армией в ВОВ
2
Военный эксперт Анпилогов оценил последствия гипотетического удара «Орешником» по Литве
1
Infinix официально подтвердила дату запуска и ключевые характеристики планшета XPad GT
+
Microsoft подтверждает проблему при перезагрузке ПК с Windows 10 после установки патча KB5058379
3

Популярные статьи

Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
80
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
42
ТОП-11 самых неудачных процессоров Intel в XXI веке
22
Лучшие фильмы с Венсан Касселем (субъективное мнение)
6
Возможно ли создать в РФ аналог первой в мире съёмной солнечной электростанции на железной дороге
31
Итоги гоночного уик-энда 17-18 мая
+
Переустанавливать или реанимировать — разбираемся, что делать с глючащей Windows в 2025 году
6
Безопасный разгон Sony PlayStation 3 за пару кликов - от теории к практике
3
Моя попытка реанимировать Radeon RX 470 4Gb в 2025 году при помощи Mesa 25.1 и R.Id 25.3.1
6
Британский танк Conqueror — гигант, покоривший эпоху
+

Сейчас обсуждают

Степан Ванеев
20:18
Far или wincmd WinRAR или winace Winamp Sea, Irfan view или xnview Acrobat reader Flash player Кодеки Qip Nero e-mule или e-donkey
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
Иван Иванов
20:10
Да, у меня GPU на ноутбуке вообще из диспетчера устройств пропал, и интерфейс почернел - еле еле смог удалить это обновление. GPU вернулся, я уже думал что всё, придется чип перепаивать.
Установка обновления KB5058411 для ОС Windows 11 вызывает массовые ошибки
Chatо---bоt
20:00
Спасибо за интересную статью, автор. Лови от меня заслуженные 5 звёзд в карму.
Большая подборка произведений, которая познакомит вас с жанром наупанк
zik3ak
19:58
Мне блин страшно представить, сколько это будет стоить.. Понятно, что трансмиссия броневика сможет катать автобус... Но ценник?
На автобусах НефАЗ и ЛиАЗ начали устанавливать автоматические коробки передач от Aurus
Дмитрий Стрюк
19:56
я себе пс3 купил дней 20 назад примерно... каждый день проверяю её работу... вот я знаю что пс4 сразу в бан отлетает... на счет пс3 без понятия... на самом деле мне пс3 очень нравится, собрал уже даж...
Безопасный разгон Sony PlayStation 3 за пару кликов - от теории к практике
Дмитрий Стрюк
19:51
работают от слова раб?
Xbox разрабатывает план по поглощению Steam, EGS и монополизации рынка цифровых магазинов
Дмитрий Стрюк
19:49
Мне без разницы куда уходит бабло, важно то, что я покупаю игры в одном и том же месте, и статистика с трофеями и достижениями у них у всех общая. И не надо бегать что-то куда-то там по магазинам, лон...
Xbox разрабатывает план по поглощению Steam, EGS и монополизации рынка цифровых магазинов
unhurtable
19:46
2-3 солдата и 8 десантников, угу, десантировать домохозяек будут, не солдат же, ппц...
Iveco Defence Vehicles представила новую сухопутную версию бронетранспортера SuperAV
Повелитель котов
19:42
Это искусственный отбор, таких только по спец заказу производит элитное воспитание и образование современного Запада.
Депутат Европарламента публично раскритиковал Каю Каллас за недостаточный уровень интеллекта
unhurtable
19:37
Завтра во всех новостях традиционное "это Путин виноват!!!"
Из-за поломки оборудования в аэропорту Парижа Орли пришлось отменить 40% рейсов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем