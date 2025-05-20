Крупнейший подрядчик Apple Foxcomm объявил о вложениях $1,5 млрд в индийские производственные мощности. Это происходит на фоне планов Apple сократить зависимость от китайских заводов.

Мировой технологический гигант продолжает перестраивать свою производственную сеть. В условиях торговых ограничений и логистических проблем Apple постепенно переносит выпуск iPhone из Китая в другие страны, включая Индию.

Foxconn, основной контрактный производитель Apple, официально подтвердил инвестиции в размере $1,5 млрд в индийские предприятия. Средства направят на расширение мощностей по сборке iPhone. Это решение стало ответом на растущее давление со стороны США, где администрация ввела 125% пошлины на китайскую электронику.

За последний год Apple уже увеличила объем производства в Индии до $22 млрд – на 60% больше, чем годом ранее. Помимо Foxconn, в стране работают другие партнеры компании, включая Tata Electronics и Pegatron. К 2026 году Apple планирует выпускать в Индии основную часть iPhone для американского рынка.

Перенос производства вызван не только политическим давлением. Пандемийные ограничения в Китае неоднократно нарушали работу заводов, что заставило Apple ускорить диверсификацию поставок. Однако полностью отказаться от китайских мощностей компания пока не готова – сложные модели iPhone продолжат собирать на проверенных предприятиях.

Индия привлекает Apple не только более низкими пошлинами. Местное правительство активно поддерживает развитие высокотехнологичного производства, предлагая налоговые льготы. При этом стоимость рабочей силы в стране остается конкурентной по сравнению с Китаем.

Эксперты отмечают, что переход на новую производственную модель займет несколько лет. Apple придется решать проблемы с инфраструктурой и обучать персонал, сохраняя при этом высокие стандарты качества. Но первые результаты уже видны – доля iPhone, произведенных за пределами Китая, неуклонно растет.