Международная ассоциация ультрамарафонцев не признала достижение Ивана Заборского, пробежавшего 1047,5 км. Причиной стал российский флаг, с которым спортсмен финишировал.

Российский бегун Иван Заборский установил выдающийся результат на шестидневном марафоне во Франции, преодолев 1047,5 км. Это на 2 км больше предыдущего мирового достижения, принадлежавшего бельгийцу Матье Бонну. Однако Международная ассоциация ультрамарафонцев (IAU) отказалась засчитывать этот рекорд.

14 мая организация опубликовала заявление, где пояснила свою позицию. В документе указано, что результаты российских и белорусских атлетов, выступающих под национальными флагами, не будут признаваться. При этом в тексте прямо не упоминалось достижение Заборского.

Сам спортсмен подтвердил, что проблема возникла именно из-за российского триколора на финише. Он отметил, что участвовал в соревнованиях под эгидой альтернативной организации GOMU, которая готова признавать подобные достижения. IAU, оставаясь главным руководящим органом в ультрамарафонах, не может запретить коммерческим турнирам допускать российских атлетов, но призывает следовать нынешним рекомендациям World Athletics.