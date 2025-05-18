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В I квартале 2025 россияне стали тратить больше в супермаркетах - рост среднего чека составил 4,28%
В первом квартале 2025 года средний чек в российских супермаркетах вырос до 804 рублей. Больше всего за раз тратят мужчины и покупатели старше 50 лет.

Расходы на повседневные покупки, совершаемые россиянами, продолжают расти: за первые три месяца 2025 года средний чек в супермаркетах прибавил в цене. Причем разница видна как при походе в офлайн-магазин, так и при заказе продуктов через интернет.

По результатам исследования банка "Русский стандарт", средний чек в супермаркетах России в первом квартале 2025 года составил 804 рубля. Это на 4,28% больше, чем за тот же период прошлого года, когда сумма одной покупки в среднем равнялась 771 рублю.

Среди покупателей сохраняется устойчивый интерес к офлайн-шопингу. На одного клиента в месяц приходится 12 покупок в обычных супермаркетах против 4,2 — в онлайн-формате. Год назад показатели составляли 12,2 и 3,5 соответственно.

Средняя сумма покупки в онлайне выросла заметнее — на 10,9%. Сейчас она составляет 2 004 рубля, тогда как год назад — 1 807 рублей. В офлайн-магазинах рост скромнее: плюс 3,94%, до 764 рублей.

Покупательская активность распределяется неравномерно. Мужчины совершают покупки в супермаркетах на 16% чаще, чем женщины. Кроме того, средний чек у мужчин выше — 828 рублей против 777 у женщин.

Больше других за один раз тратят покупатели старше 50 лет — их средний чек составил 842 рубля. Люди в возрасте 41–50 лет также показали высокие траты (835 рублей), а вот в группе 31–40 лет средняя сумма оказалась заметно ниже — 761 рубль.

Исследование охватывает статистику по картам банка "Русский стандарт" и учитывает как онлайн-, так и офлайн-покупки за первые кварталы 2024 и 2025 годов.

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#россия #статистика #2025 #расходы #потребление #онлайн-шопинг #супермаркеты #офлайн-покупки #средний чек
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