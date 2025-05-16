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Рассрочка на маркетплейсе может обернуться микрозаймом под 70% годовых
Рассрочки на маркетплейсах нередко оказываются завуалированными микрозаймами с высокими процентами. Эксперты объяснили, как отличить банковский кредит от продукта микрофинансовой организации.


На первый взгляд все просто. Кнопка «Купить в рассрочку», крупный логотип известного банка, обещание «0 % переплаты». Покупка подтверждается, курьер выезжает, а вместе с товаром клиент получает карту. Через несколько дней выясняется: вместо банковского кредита — займ от микрофинансовой организации со ставкой до 70% годовых.

Как такое возможно? Эксперты поясняют: рассрочка, предлагаемая на маркетплейсах, часто оказывается обычным потребительским займом, оформленным не в банке, а через МФО. Отличить одно от другого можно по юридическому названию компании. Если в нем встречаются аббревиатуры МКК или МФК — это микрофинансовая структура. Слово «банк» использовать вправе только лицензированный банк.

Маркетплейсы сотрудничают как с банками, так и с МФО. Причем одна и та же заявка может разом уйти в обе категории учреждений. Это делается ради скорости: микрофинансовые компании принимают решения за пару минут, без документов и звонков работодателю. Они обходятся без жестких правил, зато платят площадке высокую комиссию. И это выгоднее, чем классические банковские продукты.

По словам специалистов, нередко пластик с логотипом известного банка выпускает именно банк, но деньги поступают от МФО. Все оформляется онлайн — никаких визитов в офис и консультаций с менеджером. Условия часто скрываются в мелком шрифте, и пользователь узнает их уже постфактум.

Ставки по таким займам достигают 70% годовых. Для сравнения, даже самые дорогие банковские кредиты в России сейчас не превышают 40%. При просрочке сумма долга растет быстро. Например, задолженность по займу в 10 тысяч рублей может удвоиться всего за четыре месяца.

При этом микрозаймы не попадают под государственные гарантии. Деньги на «карте рассрочки» не застрахованы — если эмитент прекратит работу, клиент останется ни с чем. А просрочка запускает цепочку неприятностей: испорченная кредитная история, звонки от коллекторов, психологическое давление. Хотя с октября 2023 года число таких звонков законодательно ограничено, это мало помогает.

Отдельный риск — дистанционный формат. У большинства МФО нет физических офисов, и все споры решаются через личный кабинет или колл-центр. Но и банки начали уходить в онлайн. Некоторые из них — как Т-Банк, Яндекс Банк или Озон Банк — уже полностью отказались от очного обслуживания.

Перед оформлением рассрочки эксперты советуют не торопиться. Проверить организацию в реестре ЦБ, изучить договор на наличие слова «займ», обратить внимание на ставку (она не должна превышать 0,8% в сутки), помнить о праве отказаться от сделки в течение 14 дней и, главное, оценить свои реальные возможности. Иначе вместо удобной покупки можно получить дорогое и неприятное финансовое обязательство.

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#финансы #банки #маркетплейсы #кредиты #микрозаймы #мфо #онлайн-покупки #рассрочка #потребительские риски
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