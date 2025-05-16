Трамп высказался в поддержку создания нового истребителя F-55, который должен стать переработанной двухмоторной версией F-35.

Дональд Трамп снова дал понять, что его взгляды на оборонные технологии не всегда совпадают с текущим курсом Пентагона. Во время своего визита в Катар он затронул тему модернизации боевых самолетов, сделав акцент на желании создать усовершенствованную двухмоторную версию истребителя F-35. Новый проект, получивший от Трампа рабочее название F-55, по его словам, должен устранить недостатки текущей конфигурации.

Говоря о модернизации F-35, Трамп сделал акцент на конструкции двигателя. Его не устраивает, что нынешний самолет оснащен только одним силовым агрегатом. «Мне не нравятся одиночные двигатели», — сказал он, подчеркивая, что F-55 должен быть более устойчив к отказам и способен нести больше боевой нагрузки.

F-35 действительно строился как одномоторный самолет, чтобы сохранить относительную экономичность и компактность конструкции. Однако идея двухмоторного варианта, которую Трамп озвучил впервые на высоком уровне, меняет перспективу. Ранее она почти не обсуждалась в рамках программы Joint Strike Fighter.

С технической точки зрения, установка второго двигателя — это не просто замена одного узла на два. Речь идет о переработке планера, изменении систем охлаждения, подвески, компоновки топливных баков и центровки машины. Масса возрастет, как и цена. Обслуживание усложнится, но в обмен ВМС и ВВС получат более тяговитую платформу с возможностью повышения скоростных и высотных характеристик.

Если говорить о двигателях, то теоретически F-55 мог бы использовать разработки по линии NGAP — программы создания адаптивных силовых установок следующего поколения. Это направление ранее связывали с проектом F-47, новым стелс-истребителем в рамках концепции NGAD. По данным The War Zone, NGAP уже получил дополнительное финансирование от Пентагона — по 3,5 миллиарда долларов для General Electric и Pratt & Whitney.

Существует и программа AETP, в рамках которой создаются новые газогенераторы, в том числе модели XA102 и XA103. Несмотря на то, что в 2023 году ВВС заявили о сворачивании AETP в пользу апгрейда текущего двигателя F135, Конгресс позднее настоял на продолжении проекта. Это может сыграть на руку F-55 — если такая модификация получит официальный статус.

ВМС США потенциально могли бы заинтересоваться двухмоторным вариантом для авианосцев. Это связано с эксплуатационными рисками: при посадке на палубу запас прочности двигателя особенно важен. Тем не менее, The War Zone пишет, серьезных инцидентов с F-35C из-за отказа двигателя на данный момент не зафиксировано.

Что касается версии с вертикальным взлетом и посадкой — F-35B — то тут идея теряет смысл. Создание аналогичного F-55B представляется крайне затруднительным, если не невозможным. Дополнительный двигатель попросту не вписывается в конструкцию, заточенную под работу с укороченных ВПП и палуб морской пехоты.

Китайский J-35, условный аналог F-35, также построен с двумя двигателями и предназначен для авианосцев. Его наличие может служить косвенным аргументом в пользу слов Трампа, особенно если рассматривать вопрос через призму стратегического соперничества.

Интересным выглядит совпадение во времени. В последние недели обсуждается судьба программы F/A-XX — предполагаемого шестого поколения палубных истребителей. Сообщалось, что Пентагон отложил тендер на три года, а Lockheed Martin, по данным Breaking Defense, выбыл из конкурса. Возможно, F-55 станет новым предложением компании, выведенным за рамки F/A-XX, но ориентированным на схожие задачи.

Представитель Lockheed Martin в ответ на просьбу о комментарии поблагодарил Трампа за поддержку F-35 и F-22, добавив, что компания продолжит сотрудничество с правительством. Пока ни о каком конкретном проекте речи не идет, но сама постановка вопроса может сдвинуть дискуссию в неожиданное русло.