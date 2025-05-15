Рыжая шерсть у домашних кошек — редкость, особенно среди самок. Ученые из Стэнфорда проанализировали десятки генетических вариантов, чтобы понять, откуда берется этот окрас и почему он встречается только у кошек, но не у других млекопитающих.

Исследование, проведенное командой Стэнфордского медицинского центра, выявило мутацию, которая влияет на окраску шерсти у кошек. В отличие от других млекопитающих, у которых оранжевый пигмент зависит от генов, не связанных с полом, у кошек дело обстоит иначе. Ключ к рыжему окрасу оказался в X-хромосоме.

Мутация, связанная с этим цветом, активизирует ген Arhgap36, ранее не связанный с пигментацией. Удивительно, но ген, прежде изучавшийся в контексте рака и развития нейроэндокринных тканей, начинает работать в пигментных клетках именно у рыжих кошек. У кошек с другим окрасом этот ген в этих клетках не активен.

У самцов, обладающих одной X-хромосомой, наличие мутации означает полный рыжий цвет. У самок для этого требуется две копии мутации — редкое явление. Чаще встречаются черепаховые или трехцветные самки: одна из X-хромосом несет мутацию, вторая — нет. За пятнистый окрас отвечает случайная инактивация одной из X-хромосом в каждой клетке, что делает шерсть мозаичной.

Сравнение ДНК рыжих и нерыжих кошек позволило сузить круг подозреваемых генов до трех, но именно активизация Arhgap36 оказалась ключевой. Она подавляет обычный путь формирования цвета и формирует рыжий оттенок — специфический, редкий и, похоже, уникальный для домашних кошек.