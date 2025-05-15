Разведка США предупредила о развитии китайских орбитальных ядерных систем. По ее утверждению, Пекин может развернуть до 60 боеголовок к середине следующего десятилетия.

Американская военная разведка опубликовала оценку, согласно которой Китай ведет работу над стратегическими ракетными системами нового типа. Речь, по их мнению, идет о платформе, способной доставлять ядерный заряд с орбиты, минуя привычные маршруты.

Разведывательное управление Министерства обороны США представило доклад, в котором заявляет о разработке Китаем системы частично-орбитального бомбометания (FOBS). Эта технология позволяет выводить ракеты на орбиту и атаковать цели по нестандартным траекториям, включая южное направление, где американская система раннего предупреждения менее эффективна.

Утверждается, что FOBS не ограничена дальностью полета и позволяет запускать ядерные боеголовки с орбиты, снижая время подлета и затрудняя перехват. В отчете говорится, что Китай может развернуть до 60 таких систем к 2035 году.

Американская разведка также упомянула, что Россия работает с аналогичной технологией, но в меньших масштабах. По ее оценке, к середине следующего десятилетия Москва сможет использовать около 12 орбитальных платформ.

Публикация доклада совпала с обсуждением в Белом доме программы противоракетной обороны под названием «Золотой купол». Этот проект фигурирует среди приоритетов президента Дональда Трампа и предназначен для защиты США от новых форм ракетной угрозы.