Редкое событие приливного разрушения звезды, получившее обозначение AT2024tvd, впервые наблюдали в оптическом диапазоне за пределами галактического центра.

Когда звезда приближается слишком близко к черной дыре, ее буквально разрывает на части. Этот процесс известен как событие приливного разрушения (TDE). В редких случаях подобные космические катастрофы становятся заметны с Земли. Одно из них — AT2024tvd — недавно стало первым известным примером TDE, зафиксированным в оптическом диапазоне и при этом произошедшем не в ядре, а на окраине галактики.

Необычная вспышка света, замеченная телескопом Zwicky Transient Facility, указала на черную дыру, обосновавшуюся примерно в 2600 световых годах от центра своей галактики. Это нехарактерно: обычно сверхмассивные черные дыры располагаются в ядрах. Причиной такого смещения может быть предыдущее галактическое слияние. По соседству учёные обнаружили и вторую черную дыру, что делает систему особенно интересной для наблюдений.

Астрономы подтвердили данные при помощи рентгеновских телескопов «Чандра» и «Хаббл», а также наземных обсерваторий. Все указывает на то, что звезда, подлетев слишком близко, попала в зону приливных сил и была растянута — как тонкое тесто — перед тем, как исчезнуть навсегда. NASA сравнивает эти приливные силы с воздействием Луны на океанские приливы — только усиленным в миллионы раз.

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли считают, что открытие таких «смещенных» TDE поможет отследить блуждающие черные дыры в других галактиках. Астрономы рассчитывают, что будущая миссия LISA сможет улавливать гравитационные волны от слияний подобных объектов. Пока же им остаётся полагаться на вспышки света — как маяки, сигнализирующие о событиях на миллионы световых лет от Земли.