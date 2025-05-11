Правительство России утвердило концепцию развития коренных малочисленных народов до 2036 года. Документ касается регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока, реализация начнется с 2026 года.

Пока крупные города обсуждают цифровую трансформацию и искусственный интеллект, в отдаленных районах России по-прежнему актуален вопрос доступа к базовым услугам. Особенно это касается тех, чья культура и образ жизни складывались веками — коренных малочисленных народов.

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов России до 2036 года. Согласно сообщению правительства, документ вступит в силу с 1 января 2026 года и охватит народы Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Цели программы включают поддержку традиционного уклада, сохранение территорий проживания, а также улучшение качества жизни в этих регионах. Предусмотрены меры по модернизации инфраструктуры: развитие интернет-связи, расширение доступа к госуслугам через МФЦ и применение телемедицины.

Образование выделено как один из приоритетов. В школы поступит современное оборудование и учебные материалы, включая издания на родных языках. Эти языки также планируют развивать в цифровой среде, чтобы они не исчезали вместе с уходящими поколениями.

Отдельный блок касается сохранения культурного наследия. В ближайшие полгода разработают план поддержки театров, музеев и других культурных институций, которые работают с национальными традициями. Механизмы реализации программы будут уточняться с учётом особенностей каждого региона.