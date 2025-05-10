ВВС США готовят миссию по сверхбыстрой доставке грузов на орбиту. Для этих целей разрабатывается новая ракета-носитель.

ВВС США начали активную работу над новой программой, которая направлена на использование коммерческих ракет для быстрой доставки грузов с орбиты. Эта инициатива, известная как Rocket Cargo, представляет собой важный проект, который может изменить подход к логистике в оборонной сфере.

Научно-исследовательская лаборатория ВВС США выбрала ракету Neutron от компании Rocket Lab для своей экспериментальной миссии. Эта ракета способна перевозить грузы весом до 13 тонн на низкую околоземную орбиту. Основная цель миссии — продемонстрировать возможность быстрой транспортировки грузов из космоса на Землю в течение нескольких часов.

Запуск запланирован на 2026 год или позже и будет включать полезную нагрузку, предназначенную для безопасного повторного входа в атмосферу. Это поможет подтвердить способность ракеты Neutron эффективно доставлять различные грузы. Ракета также сможет выводить на орбиту не только основной груз, но и дополнительные полезные нагрузки, значительно расширяя спектр выполняемых задач.

Rocket Lab продолжает разработку ракеты и строительство стартовой площадки на острове Уоллопс, штат Вирджиния. Ожидается, что первый запуск Neutron состоится в 2025 году. Для успешной реализации программы компания модифицирует морскую баржу под названием «Return on Investment», которая будет служить посадочной платформой для возвращающихся миссий.

Планируемая миссия представляет собой «эксперимент по выживанию», и ее результаты могут значительно повлиять на развитие глобальной оборонной логистики. ВВС США стремятся интегрировать новые технологии в свои операции, и использование коммерческих ракет для быстрой доставки грузов — это практический шаг в этом направлении.