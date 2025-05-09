После выполнения задачи устройства становятся пищей для рыб, не оставляя следов в экосистеме.

В швейцарских лабораториях появились необычные помощники для экологов — крошечные роботы-лодки, которые после выполнения миссии становятся... обедом для рыб. Эти 5-сантиметровые устройства, напоминающие детские игрушки, сделаны из обычного рыбного корма с высокотехнологичной начинкой.

Представьте себе миниатюрную лодочку, которая самостоятельно плавает по водоему, измеряя уровень загрязнения. Секрет ее движения прост: внутри находится смесь лимонной кислоты и соды, которая при контакте с водой создает реакцию. Выделяющийся газ толкает устройство вперед — примерно так же, как пузырьки в бутылке с газировкой заставляют ее «шипеть».

Но самое интересное начинается, когда робот завершает работу. В отличие от обычных датчиков, которые становятся мусором, эти просто растворяются в воде или становятся пищей для обитателей водоёма. «Мы буквально скормили несколько устройств рыбам в лаборатории — они съели их с удовольствием», — рассказывает один из разработчиков.





Пока технология не идеальна — крошечные датчики внутри роботов пока нельзя съесть. Но ученые уже работают над этим. В будущем такие «умные кормушки» смогут не только следить за чистотой воды, но и доставлять лекарства на рыбные фермы.

Экологи называют разработку прорывом в мониторинге водоёмов. Вместо того чтобы месяцами искать затонувшую технику, теперь можно просто запустить съедобных роботов — и не беспокоиться о последствиях для природы. Первые испытания в реальных условиях планируют провести уже в следующем году на озёрах Швейцарии.