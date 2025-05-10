Пекинский научно-исследовательский институт телеметрии разработал новую систему радиоэлектронной борьбы. Технология создает ложные радиолокационные цели, вводя противника в заблуждение.

Система использует четыре согласованных устройства электронного подавления, которые генерируют ложные радиолокационные сигналы. Эти «корабли-призраки» появляются на экранах вражеских радаров как полноценные боевые единицы, отвлекая внимание от реального корабля.

Ключевое отличие от традиционных систем – использование простых 1-битных процессоров. Эти чипы регистрируют только факт пересечения радиолокационным сигналом порогового напряжения, что позволяет быстро адаптироваться к изменениям на поле боя. Специальные алгоритмы координируют работу устройств, создавая динамически меняющуюся картину.

В цифровых симуляциях система успешно сбивала с толку противокорабельные ракеты с радиолокационным наведением. Ракеты атаковали ложные цели, игнорируя настоящий корабль. Разработчики подчеркивают низкую стоимость и гибкость решения по сравнению с традиционными радиолокационными ловушками.

Однако технология пока имеет ограничения. Все испытания проводились в виртуальной среде, без проверки против реальных ракетных систем. Простота 1-битной обработки может сделать систему уязвимой для сложных алгоритмов перепроверки целей. Ученые рассматривают возможность интеграции ИИ для повышения эффективности.

По мнению экспертов, такая система может изменить баланс сил в морских конфликтах, позволяя малым силам имитировать крупные соединения. Однако реальная боевая эффективность станет ясна только после полевых испытаний.