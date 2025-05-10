В ночь на 7 мая Индия и Пакистан провели масштабный воздушный бой, в котором участвовали десятки истребителей. Столкновение стало одним из самых крупных за последние годы, но обе стороны избегали прямого пересечения границы.

Согласно данным CNN, в воздушном бою участвовали 125 истребителей. Боевые машины оставались в воздушном пространстве своих стран, обмениваясь ракетными ударами на расстоянии до 160 км. Источники телеканала утверждают, что пакистанские силы сбили пять индийских самолетов, но Нью-Дели эти потери не подтвердил.

Конфликт обострился после теракта 22 апреля в индийском городе Пахалгам, где погибли 26 человек, в основном туристы. Ответственность взяла на себя группировка «Фронт сопротивления» (TRF), которую Индия связывает с пакистанской террористической организацией «Лашкар-и-Тайба». В ответ Нью-Дели начал операцию «Синдур», нанеся удары по Пенджабу и контролируемым Пакистаном районам Кашмира.

Исламабад назвал действия Индии «актом войны» и нанес ответные удары. Власти обеих стран сообщили о жертвах среди военных и мирного населения. 7 мая Пакистан разрешил армии «ответить в рамках самообороны».

На следующий день в СМИ появились сообщения о взрывах возле аэропорта Уолтон в Лахоре. По данным пакистанских источников, там сбили индийский беспилотник. Одновременно стороны обменялись ударами в районе спорной территории Джамму и Кашмир.

Эксперты отмечают, что обе стороны старались избежать эскалации, не нарушая воздушные границы. Это может быть связано с уроками прошлого — в 2019 году после аналогичного инцидента Пакистан сбил индийский самолет и взял пилота в плен, что привело к дипломатическому скандалу.