Банки массово подключают платные услуги без согласия клиентов. Как защититься от неожиданных списаний?

В последние недели россияне стали чаще сталкиваться с проблемами скрытых подключений платных услуг со стороны банков. Клиенты крупных финансовых учреждений, таких как Альфа-банк и Газпромбанк, сообщают о неожиданных списаниях за уведомления и премиальные программы, на которые они не давали согласия. Это явление вызывает серьезные опасения и ставит вопрос о том, как защититься от подобных практик.

В апреле текущего года клиенты начали массово жаловаться на скрытые списания платных услуг. Анализ отзывов на платформе «Банки.ру» показал, что пользователи выражают недовольство по поводу непрозрачности информации в договорах и попыток банков воспользоваться их невнимательностью.

Чаще всего жалобы поступают на Альфа-банк, где клиенты сообщают о списаниях за платные уведомления, которые могут достигать 99 рублей в месяц для дебетовых карт и 159 рублей для кредитных.

Банки возлагают ответственность за такие списания на клиентов. Представители Альфа-Банка и Газпромбанка часто указывают на уведомления, которые приходят в виде СМС или push-сообщений. Однако многие пользователи просто не замечают эти уведомления, что создает дополнительные трудности, особенно для пожилых людей, которые могут не успевать отслеживать изменения.

В одном из случаев пожилая женщина столкнулась с долгом в размере более 8 тысяч рублей из-за таких комиссий. Однако после вмешательства родственников банк вернул ей средства.

Клиенты Газпромбанка также сообщают о скрытых подключениях, например, пакета «Плюс» за 299 рублей в месяц, который включает уведомления и другие привилегии. Один из пользователей рассказал, что даже после нескольких обращений в поддержку автопродление подписки не прекращалось. Другой клиент столкнулся с неожиданным списанием за «бесплатную» кредитку, за обслуживание которой позднее потребовали 3490 рублей.

Ак Барс Банк также получил несколько жалоб на неправомерные списания. Клиенты сообщают, что им взимали плату за пакет привилегий, хотя при оформлении услуг сотрудники банка утверждали, что дополнительных расходов не будет. Похожая ситуация произошла с клиентом ПСБ, который заметил списания даже после отключения платных уведомлений. Оказалось, что для этого нужно было зайти в скрытый раздел приложения.

Банк России считает такие практики недопустимыми. Представители регулятора подчеркнули, что сокрытие информации о подключении платных услуг нарушает права клиентов. Однако ЦБ не фиксирует роста числа жалоб на эту тему, что вызывает вопросы о реальной ситуации на рынке.

В условиях замедления кредитования банки ищут новые способы увеличения доходности. По данным ЦБ, портфель займов физическим лицам постепенно сокращается, и банки стремятся компенсировать потери за счет скрытых комиссий. Эксперты отмечают, что многие клиенты просто не замечают предустановленные галочки о согласии на получение платных услуг в договорах.

Кроме того, платные уведомления о списаниях с карт стали нормой для многих банков. Кредитные организации заключают контракты с операторами связи, что приводит к увеличению расходов на такие услуги. В результате они стараются переложить эти расходы на клиентов, что создает дополнительные финансовые нагрузки.

Скрытые подключения платных услуг нарушают закон «О потребительском кредите». Евгения Лазарева, глава проекта «За права заемщиков», подчеркивает, что навязывание дополнительных услуг — распространенное злоупотребление со стороны банков. За это банки могут получить штрафы до 300 тысяч рублей, что несопоставимо с возможной выгодой от таких действий.

Как решить проблему скрытых списаний

Закон запрещает банкам заранее проставлять отметки о согласии клиента на приобретение дополнительных платных услуг. Финансовые учреждения обязаны предоставить возможность отказаться от платных сервисов при оформлении других продуктов и четко указывать информацию о всех дополнительных условиях в договорах.

Защита от скрытых списаний может быть простой: клиенты должны внимательно читать договоры и не стесняться требовать удаления нежелательных пунктов. Экономисты советуют быть внимательными к деталям и проверять все условия, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.