Ученые с помощью искусственного интеллекта расшифровали автора и название древнего свитка, не разворачивая его. Документ возрастом около 2000 лет оказался работой философа Филодема под названием "О пороках".

Современные технологии позволили прочитать текст древнего свитка, не разворачивая хрупкий обугленный документ. Находка из Геркуланума, погребенного под пеплом Везувия в 79 году н.э., наконец раскрыла свои секреты.

Свиток под номером PHerc.172, обнаруженный в XVIII веке на вилле, предположительно принадлежавшей тестю Юлия Цезаря, долгое время оставался загадкой для исследователей. Традиционные методы изучения таких документов часто приводили к их разрушению. Однако современные технологии изменили ситуацию.

В июле 2023 года свиток отсканировали в британском синхротронном центре Diamond Light Source. Неожиданно рентгеновские снимки показали следы чернил, что дало надежду на прочтение текста. Дальнейший анализ с использованием искусственного интеллекта позволил сделать важное открытие.

Аспиранты Вюрцбургского университета Марсель Рот и Михал Новак совместно с исследователем Шоном Джонсоном определили, что автором свитка является греческий философ Филодем, а его работа называется "О пороках". Эксперты по папирологии подтвердили эти выводы.

Филодем, представитель эпикурейской школы философии, вероятно, был основным автором многих свитков, найденных на этой вилле. Текст представляет собой часть более обширного труда "О пороках и их противоположных добродетелях". Ученые предполагают, что это может быть первый том серии, хотя окончательно это еще не подтверждено.

Это достижение стало возможным благодаря проекту Vesuvius Challenge, запущенному в 2023 году для чтения обугленных свитков без их физического разворачивания. Ранее в рамках проекта уже удалось расшифровать отдельные слова из древних текстов, включая "пурпурный" и "отвращение".

Находка дает уникальную возможность заглянуть в интеллектуальную жизнь римской элиты непосредственно перед катастрофическим извержением Везувия.