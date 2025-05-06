Дмитрий Песков объяснил, что повышенный спрос на кефир после выхода фильма о Путине обусловлен консолидацией общества. Пресс-секретарь отметил, что это не просто продукт, а символ общественной поддержки.

В России возник неожиданный спрос на кефир, который стал известен благодаря документальному фильму о Владимире Путине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал мнение, что причина этого интереса заключается не в самом кефире, а в объединении общества вокруг президента.

Песков отметил, что кефир «Эковакино», появившийся в документальном фильме, стал своего рода индикатором популярности Путина. В фильме, показанном на телеканале «Россия 1», президент достает этот кефир из холодильника, что привлекло внимание зрителей. По словам Пескова, это подчеркивает, как россияне относятся к президенту и его деятельности.

После выхода фильма кефир этой марки раскупили за сутки, и многие магазины остались без товара. Продавцы сообщили, что к полудню понедельника на полках осталась лишь ряженка. Исполнительный директор «Вакинского агро» Сергей Каряев подтвердил, что компания готова к увеличению производства, но пока крупных заказов не поступало.

Этот случай демонстрирует, как простые продукты могут стать символами более глубоких общественных настроений и поддержки власти. Интерес к кефиру стал не только коммерческим феноменом, но и отражением политической ситуации в стране. Люди, выбирая этот продукт, показывают свою связь с президентом и его курсом.