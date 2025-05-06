Президент России Владимир Путин заявил о необходимости баланса между конкуренцией и защитой местных производителей. Он обсудил возвращение иностранных компаний, покинувших страну.

В ходе сегодняшней встречи с представителями бизнеса Путин обсудил стратегию возвращения зарубежных компаний, которые ушли с рынка. Он акцентировал внимание на важности сбалансированного подхода к этому вопросу.

Путин согласился с мнением Алексея Репика – председателя "Деловой России" – о необходимости анализа форматов возвращения ушедшего бизнеса. Он отметил, что конкуренция может быть полезной, но не должна угрожать интересам российских производителей. Глава государства подчеркнул, что важно учитывать инвестиции, сделанные в отечественные предприятия, чтобы не навредить им. Путин выразил готовность к обсуждению различных вариантов возвращения компаний, акцентируя внимание на необходимости защиты национальных интересов при этом.