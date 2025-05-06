Китайские компании используют схему DDP, чтобы уменьшить таможенные платежи при поставках в США. Financial Times выяснила, что экспортеры намеренно занижают стоимость товаров или меняют их описание.

Американские таможенные правила становятся все жестче, но китайские компании находят способы их обойти. Один из таких методов — схема DDP, при которой поставщик берет на себя все таможенные расходы, искусственно снижая стоимость товаров.

Financial Times изучила предложения китайских экспортеров и обнаружила новую тактику. Речь идет о схеме DDP (delivered duty paid), где продавец не только доставляет товар, но и оплачивает пошлины. Ключевая хитрость — занижение цены или изменение описания товара, что уменьшает таможенные платежи.

Гендиректор Flexport Райан Петерсен подтвердил: китайские фабрики предлагают клиентам оплатить пошлины, а затем продают товары в США по заниженной стоимости. Американские логистические компании ShipHero и Rubin's также столкнулись с такими случаями. Rubin's даже уведомила таможенную службу США о подобных схемах.

Это не первый метод, который применяют китайские экспортеры. Ранее FT писала, что товары перенаправляют через третьи страны, например, Малайзию, где меняют сертификаты происхождения. Некоторые посредники предлагают переупаковку, смену маркировки и поддельные документы, чтобы грузы проходили как продукция Юго-Восточной Азии.

Пока власти США не комментируют ситуацию, но рост таких случаев может привести к ужесточению контроля.