Адаптированные версии Blackwell могут быть выпущены уже в июне

NVIDIA разрабатывает новые чипы на архитектуре Blackwell специально для китайского рынка. Это решение стало ответом на ужесточение экспортных ограничений США.

После запрета на поставки ускорителя H20 в Китай NVIDIA ищет способы сохранить присутствие на этом рынке. Компания сообщила партнерам, включая Alibaba, ByteDance и Tencent, о планах выпустить адаптированные версии Blackwell.

Новые решения, вероятно, будут представлять собой урезанные варианты B100 и B200 с измененной маркировкой. Они должны обеспечить достаточную производительность для китайских клиентов, оставаясь в рамках американских ограничений.

Ранее генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг посетил Китай, чтобы подтвердить приверженность компании этому рынку. В 2024 году до введения санкций NVIDIA успела продать китайским клиентам ускорителей H20 на $12 млрд.

Ожидается, что первые подробности о новых чипах появятся уже в июне. Это будет уже четвертая попытка NVIDIA адаптировать свою продукцию под меняющиеся экспортные правила.