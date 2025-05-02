Польский инженер Томаш Патан, известный по проекту Jetson One, представил Volonaut Airbike — летательный аппарат с реактивной тягой. В отличие от дронов, он использует закрытую систему реактивного движения.

Volonaut Airbike — это не очередной концепт из научной фантастики, а реально работающий прототип. Разработанный польским инженером Томашем Патаном, он полностью отказывается от пропеллеров и крыльев в пользу компактной реактивной системы.

Airbike выглядит необычно даже на фоне современных летательных аппаратов. Вместо массивных винтов или защитных кожухов — открытая рама из углепластика, напечатанные на 3D-принтере элементы и реактивный движитель скрытого типа. Никаких лишних деталей: только пилот, двигатель и система стабилизации.

Пилот располагается на Airbike в характерной позе: корпус наклонен вперед, ноги зафиксированы вдоль рамы, а руки вытянуты к органам управления. Такая посадка, напоминающая мотоциклетную, обеспечивает низкий центр тяжести и полный 360-градусный обзор — важное преимущество для ориентации в воздухе. Ключевое отличие от дронов — принцип движения. Airbike не зависает на месте, а «пробивает воздух» реактивной струей, поднимая пыль при взлете. Закрытая система тяги позволяет летать в сложных условиях — среди деревьев или у стен.

Управление упрощено за счет бортового компьютера, который корректирует баланс в реальном времени. По словам разработчиков, аппарат в 7 раз легче мотоцикла и реагирует на движения пилота почти как экзоскелет.

Уже сейчас Airbike проходит испытания. Видео демонстрируют, как он взлетает, маневрирует над лесом и приземляется без посторонней помощи. В отличие от многих концептов, это не просто визуализация, а прототип, который действительно летает.



