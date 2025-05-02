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Ford закрыла проект FNV4 по разработке программно-аппаратной платформы для автомобилей
Ford Motor Company прекращает разработку программной платформы FNV4, в которую уже вложила миллиарды долларов. Проект столкнулся с техническими сложностями и неконтролируемым ростом затрат.

Американский автогигант Ford принял решение закрыть амбициозный проект FNV4 — универсальную программную платформу для электромобилей и машин с ДВС. Инвестиции в разработку превысили $10 млрд, но ожидаемых результатов достичь не удалось.  

Изначально платформа FNV4 задумывалась как революционное решение, способное объединить управление всеми системами автомобиля через единую программную архитектуру. Проект обещал упростить проводку, ускорить обновления ПО и открыть новые возможности для монетизации цифровых сервисов.  

Однако реализация столкнулась с непреодолимыми трудностями. За последние два года убытки Ford в сегментах электромобилей и программного обеспечения достигли $9,7 млрд, значительная часть которых связана именно с FNV4. Внутренний анализ показал, что проект стал финансовой обузой без перспектив окупаемости.  

Главной проблемой оказалась унаследованная структура автомобильных систем. В отличие от Tesla, которая разрабатывает ПО с нуля, Ford вынужден работать с десятками разрозненных модулей от различных поставщиков. "Даже чтобы изменить программное обеспечение сидений, нам нужно обращаться к Bosch", — пояснил CEO Джим Фарли.  

Несмотря на закрытие FNV4, Ford не отказывается от амбиций в области автомобильного ПО. Компания сохранит калифорнийскую команду разработчиков и перенесёт часть наработок в другие проекты. Особый акцент сделают на гибридных моделях, где Ford видит наибольший потенциал роста.  

Отраслевые эксперты отмечают, что традиционным автопроизводителям все сложнее конкурировать с Tesla и китайскими брендами в области цифровых технологий. Отказ от FNV4 показывает — даже многомиллиардные инвестиции не гарантируют успеха в программной трансформации.  

Ford теперь сосредоточится на постепенном улучшении существующих платформ, одновременно сокращая расходы на электромобили. В ближайшие годы компания планирует выпустить более доступные гибриды, сохраняя при этом амбиции по созданию "программных автомобилей".

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#электромобили #программное обеспечение #ford #автомобильная промышленность #fnv4
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