Это происходит на фоне новой попытки Intel вернуть себе лидерские позиции

Корпорация Intel объявила о неожиданном кадровом изменении — главный коммерческий директор Кристофер Шелл покинет компанию в конце июня. Это решение последовало сразу после важного отраслевого мероприятия Intel Foundry, где были представлены перспективные производственные технологии.

Шелл, занимавший ключевую позицию в коммерческом блоке компании, уходит в момент, когда Intel делает ставку на возвращение лидерских позиций на полупроводниковом рынке. Всего за день до объявления об отставке компания демонстрировала свои новейшие разработки — технологические процессы 18A для высокопроизводительных вычислений и 18A-P для потребительских чипов.

Этот уход выглядит особенно значимым на фоне недавнего назначения нового генерального директора Лип-Бу Тана, который сделал удовлетворенность клиентов краеугольным камнем своей стратегии. Тан неоднократно подчеркивал, что для восстановления позиций Intel необходимо в первую очередь оправдывать ожидания заказчиков.

Рынок отреагировал на новость падением акций Intel на 3%. Аналитики пока сохраняют осторожные прогнозы, ожидая конкретных результатов от новой стратегии компании. Особое внимание будет приковано к тому, кто займет освободившуюся позицию коммерческого директора — этот человек будет решать непростую задачу выживания компании в условиях конкуренции с TSMC и AMD.

Сейчас Intel находится на переломном этапе. С одной стороны — амбициозные технологические разработки, с другой — необходимость доказывать свою конкурентоспособность на практике. Уход топ-менеджера в такой момент добавляет интриги в повестку компании.