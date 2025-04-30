TSMC оперативно приступила к строительству третьего завода в Аризоне, получив официальное разрешение властей. Гендиректор AMD Лиза Су анонсировала выпуск 2-нм чипов для высокопроизводительных вычислений на новых мощностях.

Министерство торговли США официально подтвердило начало строительных работ на площадке в Аризоне. Новое производство станет частью масштабного кампуса TSMC, куда компания планирует вложить дополнительные 100 миллиардов долларов инвестиций. Эти средства дополнят предыдущие вложения в размере 65 миллиардов, направленные на развитие американских мощностей компании.

Особое внимание привлекает технологическая специализация нового предприятия. Генеральный директор AMD Лиза Су заявила, что завод будет выпускать чипы по 2-нм техпроцессу, специально разработанные для задач высокопроизводительных вычислений. Такие процессоры крайне востребованы в сферах искусственного интеллекта, научных исследований и сложного компьютерного моделирования.

Американские власти возлагают большие надежды на новый проект. По оценкам Министерства торговли, реализация этих планов создаст около 40 тысяч новых рабочих мест в строительной отрасли и принесёт экономике Аризоны более 200 миллиардов долларов. Основная цель — снизить зависимость от зарубежных поставок полупроводников, особенно от тайваньских производственных мощностей.

Крупнейшие технологические корпорации уже выразили заинтересованность в продукции будущего завода. Глава Apple Тим Кук подчеркнул, что его компания остается главным клиентом TSMC. Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуан отметил стратегическую важность локализации производства передовых чипов для развития ИИ-индустрии в США.

Скорость начала строительства впечатляет — TSMC приступила к работам в тот же день, когда получила официальное разрешение. Эксперты связывают такую оперативность с желанием компании укрепить позиции на конкурентном американском рынке полупроводников.

Новый завод планируют ввести в эксплуатацию в 2025-2026 годах. Его запуск может значительно изменить расстановку сил в глобальной полупроводниковой индустрии, где сегодня доминируют азиатские производители.