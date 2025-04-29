МВД разработало законопроект, который вводит четыре варианта защиты для иностранцев: статус беженца, временное убежище, политическое убежище и временную защиту.

Российские власти подготовили реформу системы предоставления убежища иностранцам. Новый законопроект МВД детализирует условия и виды защиты, которые смогут получить граждане других государств или лица без гражданства. Документ уже прошел обсуждение в Российской трехсторонней комиссии, но его практическая реализация пока остается под вопросом.

Сейчас в России действует закон «О беженцах», который предусматривает только два варианта защиты: статус беженца и временное убежище. Новый законопроект расширяет этот перечень до четырех категорий. Помимо уже существующих, в нем появляются политическое убежище и временная защита для массового притока людей из зон вооруженных конфликтов.

Основания для получения статуса беженца остались прежними — угроза преследований из-за расы, религии, национальности или политических взглядов. Однако временное убежище теперь можно будет запросить не только по медицинским показаниям, но и по «гуманным причинам». К ним отнесли невозможность соблюдать традиционные семейные ценности в родной стране, угрозу русофобии, а также риск пыток или бесчеловечного обращения.

Политическое убежище, ранее не прописанное в законе, теперь закрепляется юридически. Его смогут получить те, кого преследуют за общественную или политическую деятельность, если их взгляды не противоречат Конституции РФ. Однако на практике этот статус выдавали крайне редко — за последние 30 лет его получили лишь единицы, включая бывшего президента Сирии Башара Асада.

Временная защита вводится для экстренных случаев массового прибытия беженцев, например, из-за войны. Решение о ее применении будет принимать правительство.

Законопроект исключает возможность подачи заявления на убежище за границей или в электронном виде. Также из него убрали норму о предоставлении жилья беженцам — власти сочли ее слишком затратной. Вместо этого людей будут размещать в центрах временного пребывания, которые находятся в ведении МВД.

Эксперты сдержанно оценивают инициативу. Адвокат Сергей Бадамшин отметил, что важна не сама по себе реформа, а то, как ее будут применять. Если новые правила упростят получение защиты — это плюс. Если же их используют для ограничения прав беженцев — эффект окажется обратным.