Компания Apple продолжит выпуск юбилейного iPhone 18 на китайских производствах. Сложность конструкции нового флагмана требует использования проверенных технологических мощностей.

К 20-летию iPhone в 2027 году Apple готовит кардинальное обновление линейки. Юбилейные модели, включая складной iPhone Fold и радикально переработанный iPhone Pro, получат сложную конструкцию с использованием инновационных материалов и технологий сборки. Это вынуждает компанию сохранить производство в Китае, несмотря на планы по переносу мощностей в другие страны.

Китайские производственные площадки обладают уникальным опытом работы со сложными компонентами и передовыми методами сборки. Индийские фабрики, куда Apple постепенно переносит часть производства, пока не готовы к выпуску устройств с подобным уровнем инженерной сложности. Особые требования предъявляются к обработке стеклянных элементов и точности сборки новых моделей.

Политический фактор также играет важную роль. Возможное введение высоких импортных пошлин администрацией США создает риски для Apple. Однако технические сложности производства юбилейных iPhone перевешивают экономические выгоды от переноса мощностей. Компания вынуждена балансировать между сокращением издержек и обеспечением качества флагманских устройств.

Ценовая политика Apple в отношении новых моделей остается под вопросом. Радикальный редизайн и сложная конструкция неизбежно повлияют на стоимость устройств. В 2017 году компания уже повышала цену на юбилейный iPhone X, и аналогичный сценарий возможен для iPhone 18.

Производственные мощности в Индии и других странах продолжат развиваться, но для выпуска массовых моделей. Китайские фабрики сохранят ключевую роль в производстве технологически сложных устройств Apple в обозримом будущем.