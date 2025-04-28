Астрономы выяснили, что планетарные объекты класса "суперземля" распространены во Вселенной шире, чем считалось ранее. Особый интерес представляет их обнаружение на орбитах, удаленных от звезд-хозяев.

Астрономы получили новые данные о распространенности суперземель – планет с массой больше земной, но меньше газовых гигантов. Оказалось, что такие объекты встречаются в космосе значительно чаще, чем предполагали предыдущие исследования. Особенно важно, что теперь их обнаруживают не только на близких к звездам орбитах, но и на значительном удалении.

Метод гравитационного микролинзирования, использованный в исследовании, позволяет находить планеты по искривлению света от далеких звезд, когда между наблюдателем и звездой проходит массивный объект. Корейская сеть телескопов KMTNet зафиксировала несколько таких событий, включая особый случай OGLE-2016-BLG-0007.

Анализ данных показал, что на каждые три звезды приходится как минимум одна суперземля с орбитальным периодом, сравнимым с юпитерианским (около 12 земных лет). Это означает, что такие планеты не являются редкостью в нашей Галактике. Интересно, что распределение планет по массам имеет два выраженных пика – для суперземель и газовых гигантов, что может указывать на разные механизмы их образования.

Особенность микролинзирования в том, что этот метод одинаково эффективен для поиска планет как на близких, так и на далеких орбитах. В то время как другие методы лучше обнаруживают планеты рядом со звездами, микролинзирование позволяет находить объекты на орбитах, сравнимых с орбитами Юпитера или Сатурна в нашей Солнечной системе.

В ходе исследования был обнаружен интересный объект – суперземля с массой примерно вдвое больше земной, находящаяся на орбите, сравнимой по удаленности с орбитой Сатурна. Этот случай особенно важен, так как показывает, что суперземли могут существовать не только вблизи своих звезд, но и на значительном удалении от них.

Полученные данные позволяют предположить, что суперземли встречаются во Вселенной чаще, чем считалось ранее. Статистика показывает, что такие планеты могут быть типичным, а не исключительным явлением в нашей Галактике. Это заставляет пересмотреть существующие модели формирования планетных систем и их возможного разнообразия.