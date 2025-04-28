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Ученые выяснили, что «суперземли» оказались самыми распространёнными планетами во Вселенной
Астрономы выяснили, что планетарные объекты класса "суперземля" распространены во Вселенной шире, чем считалось ранее. Особый интерес представляет их обнаружение на орбитах, удаленных от звезд-хозяев.

Астрономы получили новые данные о распространенности суперземель – планет с массой больше земной, но меньше газовых гигантов. Оказалось, что такие объекты встречаются в космосе значительно чаще, чем предполагали предыдущие исследования. Особенно важно, что теперь их обнаруживают не только на близких к звездам орбитах, но и на значительном удалении.

Метод гравитационного микролинзирования, использованный в исследовании, позволяет находить планеты по искривлению света от далеких звезд, когда между наблюдателем и звездой проходит массивный объект. Корейская сеть телескопов KMTNet зафиксировала несколько таких событий, включая особый случай OGLE-2016-BLG-0007.

Анализ данных показал, что на каждые три звезды приходится как минимум одна суперземля с орбитальным периодом, сравнимым с юпитерианским (около 12 земных лет). Это означает, что такие планеты не являются редкостью в нашей Галактике. Интересно, что распределение планет по массам имеет два выраженных пика – для суперземель и газовых гигантов, что может указывать на разные механизмы их образования.

Особенность микролинзирования в том, что этот метод одинаково эффективен для поиска планет как на близких, так и на далеких орбитах. В то время как другие методы лучше обнаруживают планеты рядом со звездами, микролинзирование позволяет находить объекты на орбитах, сравнимых с орбитами Юпитера или Сатурна в нашей Солнечной системе.

В ходе исследования был обнаружен интересный объект – суперземля с массой примерно вдвое больше земной, находящаяся на орбите, сравнимой по удаленности с орбитой Сатурна. Этот случай особенно важен, так как показывает, что суперземли могут существовать не только вблизи своих звезд, но и на значительном удалении от них.

Полученные данные позволяют предположить, что суперземли встречаются во Вселенной чаще, чем считалось ранее. Статистика показывает, что такие планеты могут быть типичным, а не исключительным явлением в нашей Галактике. Это заставляет пересмотреть существующие модели формирования планетных систем и их возможного разнообразия.

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#астрономия #экзопланеты #космические исследования #суперземли #микролинзирование #kmtnet
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