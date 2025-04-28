Китай активно наращивает мощности коммерческого космического сектора, планируя выпускать более 5000 спутников в год. Для координации растущей отрасли CNSA создала специальный инновационный альянс.

Китайский коммерческий космический сектор стремительно расширяется. Сейчас в Поднебесной работает или строится 58 заводов по производству спутников, а к концу 2025 года их совокупная мощность может превысить 5000 аппаратов в год. Такие масштабы требуют новых подходов к управлению орбитальным движением и распределению ресурсов.

Один из крупнейших проектов — шанхайская сеть G60 Starlink от Spacecom Satellite Technology. Компания планирует вывести на орбиту 15 000 спутников, из которых первые 648 запустят уже в этом году. Другие значимые инициативы включают группировку Guowang (12 992 спутника) и проект Honghu-3 (10 000 аппаратов).

Чтобы избежать хаоса на орбите, CNSA (Китайское национальное космическое управление) создало Альянс коммерческих космических инноваций. Его задача — наладить взаимодействие между государственными и частными компаниями, упростить доступ к технологиям и выработать единые стандарты.

Альянс сосредоточится на трех ключевых направлениях:

Быстрые и безопасные запуски — оптимизация процессов вывода аппаратов на орбиту.

Координация спутниковых сетей — предотвращение столкновений и совместное использование данных.

Международное сотрудничество — согласование работы с зарубежными операторами.

Пекин также планирует открыть коммерческим компаниям доступ к закрытым испытательным центрам. Это ускорит разработку новых технологий, включая системы связи "Земля-Луна".

Дополнительно рассматривается создание «песочниц» — специальных зон для тестирования рискованных проектов. Такой подход позволит быстрее внедрять инновации без угрозы для действующей инфраструктуры.

Китай явно намерен занять лидирующие позиции в коммерческом космосе.