iPhone 17 Air может получить 12 ГБ оперативной памяти, как и Pro-версии, тогда как базовая модель останется с 8 ГБ. Решение зависит от ситуации с поставками компонентов.

Apple планирует существенно изменить подход к оснащению устройств оперативной памятью в линейке iPhone 17. Согласно последним данным, новая модель Air может получить 12 ГБ RAM — столько же, сколько и флагманские Pro-версии. Это сделает устройство производительнее базового iPhone 17, который, вероятно, сохранит текущие 8 ГБ памяти.

Разница в объемах оперативной памяти между моделями Air и базовой версией может оказаться особенно заметной при работе с ресурсоемкими приложениями и многозадачностью. Аналитики связывают такой шаг с планами Apple по внедрению новых функций в iOS 19, включая улучшенный режим многозадачности Stage Manager с поддержкой внешних дисплеев.

Окончательное решение по объему памяти в базовой модели iPhone 17 компания примет в ближайший месяц. Все зависит от ситуации в цепочке поставок — если дефицит компонентов сохранится, Apple может ограничиться 8 ГБ RAM для стандартной версии. В противном случае все модели линейки, включая базовую, могут получить 12 ГБ.

Такой апгрейд оперативной памяти повысит конкурентоспособность iPhone по сравнению с флагманами Android, где 12-16 ГБ RAM уже стали стандартом для топовых устройств. Однако увеличение объема памяти неизбежно повлияет на себестоимость производства. Это может привести к росту розничных цен, хотя Apple пока не озвучивала своих планов по ценообразованию.

Основными поставщиками памяти для новых iPhone останутся Micron и SK Hynix.