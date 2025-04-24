Hongmeng Intelligent Driving установила новый отраслевой рекорд, поставив 10 000 единиц флагманского M9 2025 года за 25 дней. Автомобиль получил обновленную систему автономного вождения Huawei ADS 4.0 и улучшенные технические характеристики.

Флагманская модель M9 2025 года от Hongmeng Intelligent Driving показала впечатляющие результаты продаж — более 10 000 автомобилей поставлено за первые 25 дней после релиза. Это новый рекорд для сегмента премиальных электромобилей стоимостью от 500 000 юаней (5,67 млн руб.).

Автомобиль стал первым, получившим беспроводное обновление до Huawei ADS 4.0 — системы автономного вождения, которая поддерживает функции уровня L3. Обновление улучшает безопасность и добавляет новые возможности, включая автоматическую парковку без предварительного обучения.

Внешний вид M9 2025 года дополнен новым цветом Jinrui Red и 21-дюймовыми колесными дисками. В салоне появились усовершенствованные сиденья Shuyun с электроподстройкой, а также опциональные кресла второго ряда с функцией «невесомости».

Технические обновления включают:

Магнитный экран управления MagLink Mini для удобного доступа к функциям авто.

32-дюймовый проекционный экран с улучшенной яркостью и разрешением.

Умные тонируемые стекла с голосовым управлением.

Двухзонный холодильник с подогревом и охлаждением.

Для автономного вождения M9 использует четыре лидара и улучшенную систему Huawei ADS 3.3, которая распознает спецтранспорт и автоматически перестраивается.

В силовой установке изменения коснулись гибридной версии — мощность двигателя выросла до 118 кВт, а запас хода достиг 1474 км. Электромобиль может проехать до 630 км на одном заряде.

Особенность M9 — встроенная спутниковая связь Galaxy Communications, работающая в радиусе 30 метров от автомобиля. Все комплектации получили скрытый фаркоп на 1,5 тонны и бесключевой доступ Star Flash.

Столь высокий спрос на M9 подтверждает растущий интерес к премиальным электромобилям с продвинутыми системами автономного управления. Следующим этапом для Hongmeng станет выход на международные рынки.