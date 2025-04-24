Horizon Robotics заключила стратегическое партнерство с Bosch для разработки новых систем помощи водителю. Несколько автопроизводителей уже заказали решения на базе чипов Journey 6.

Китайский разработчик чипов для автономного вождения Horizon Robotics объявил о стратегическом сотрудничестве с Bosch. Немецкий технологический гигант будет использовать процессоры Horizon Journey 6 в своих новых системах помощи водителю.

Первым совместным продуктом станет многофункциональная камера на базе Journey 6B. Bosch также разрабатывает усовершенствованную ADAS-систему с чипами Journey 6E/M, которая получит вычислительную мощность до 128 TOPS. Система сможет распознавать дорожную обстановку с помощью алгоритмов BEV Transformer и поддерживать функции автономного движения по шоссе, ассистента городского вождения с запоминанием маршрутов и автоматической парковки.

Новое поколение многофункциональных камер Bosch

Пять китайских автопроизводителей, включая Jetour, Dongfeng и BAIC, уже включили эти разработки в свои планы. Первая серийная модель с системой Bosch на чипах Horizon выйдет в июне 2025 года. В начале 2026 года планируется запуск международного проекта — это станет первым глобальным выходом решений Horizon.

Вертикальная и горизонтальная система помощи при вождении Bosch, усовершенствованная версия (на базе Journey 6E)

Чипы Journey 6 уже получили сертификацию более чем у 20 автопроизводителей. Технология используется в 100 моделях Smart, а к 2025 году ожидается поставка более миллиона систем. Horizon Robotics может стать первым китайским разработчиком автономных систем, достигшим массового производства таких масштабов.

Вертикальная и горизонтальная система помощи при вождении Bosch, усовершенствованная версия (на основе Journey 6M)

Сотрудничество с Bosch укрепляет позиции Horizon на рынке интеллектуальных автомобильных технологий. Если компании выполнят заявленные планы, их решения могут появиться не только в Китае, но и в автомобилях мировых брендов.