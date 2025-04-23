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Volvo увольняет 800 сотрудников в США из-за тарифов и падения спроса
Volvo Group North America объявила о сокращении около 800 рабочих мест на трех заводах в США. Компания связывает это решение с рыночной нестабильностью и последствиями торговых пошлин.

В Volvo Group North America принято решение сократить примерно 800 сотрудников — это около 4% своего штата в США. Увольнения затронут заводы в Пенсильвании, Вирджинии и Мэриленде, включая предприятие Mack Trucks в Макунги. Компания объясняет это падением спроса на большегрузные автомобили и экономической неопределенностью, усугубленной торговыми пошлинами.  

Снижение заказов связано с колебаниями рынка грузоперевозок и опасениями клиентов относительно тарифной политики. Хотя Volvo собирает грузовики в США, что частично защищает ее от пошлин на импорт готовых авто, компания все равно зависит от иностранных комплектующих, цены на которые выросли из-за торговых ограничений.  

Это не первый случай, когда тарифы ударяют по автопрому. Ранее Ford приостановил экспорт в Китай, Nissan сократил выпуск модели Rogue, а Mitsubishi временно прекратила поставки дилерам в США. Volvo Group, владеющая Mack Trucks с 2000 года, остается независимой от Volvo Cars, которая принадлежит китайской Geely.  

В 2024 году на Северную Америку пришлось 29% продаж Volvo Group. Сейчас компания вынуждена адаптировать производство под снижающийся спрос. Официальный представитель заявил, что решение о сокращениях далось непросто, но без корректировки объемов выпуска не обойтись.

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#сша #производство #увольнения #volvo #тарифы #грузовики #ab volvo #mack trucks
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